По его словам, отношения двух стран в последние годы развиваются более интенсивно.

Президент РФ Владимир Путин оценил темп развития отношений России и Вьетнама. Об этом он заявил на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине.

По словам российского лидера, отношения двух стран в последние годы развиваются более интенсивно. Он подчеркнул, что ему трудно перечислить все направления взаимодействия Москвы и Ханоя.

А в последние годы оно интенсифицируется. Очень рад встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин назвал Конго надежным партнером России.

Видео: kremlin.ru