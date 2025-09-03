Президент РФ Владимир Путин оценил темп развития отношений России и Вьетнама. Об этом он заявил на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Пекине.
По словам российского лидера, отношения двух стран в последние годы развиваются более интенсивно. Он подчеркнул, что ему трудно перечислить все направления взаимодействия Москвы и Ханоя.
А в последние годы оно интенсифицируется. Очень рад встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин назвал Конго надежным партнером России.
Видео: kremlin.ru
