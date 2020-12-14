Президент России Владимир Путин оценил работу волонтеров на форуме "Единой России". Глава государства оценил её как востребованную и важную.
Хочу пожелать, чтобы она не прерывалась, чтобы любые ваши инициативы реализовывались.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что волонтёрство может стать полем для самореализации и даже смыслом жизни, ведь волонтёры часто помогают тем людям, которых даже не знают.
Ранее мы писали, что Мишустин ждет от министерств предложений по нормализации цен на продукты.
Видео: ВК/ЕДИНАЯ РОССИЯ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все