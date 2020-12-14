Он подчеркнул, что волонтёрство может стать полем для самореализации.

Президент России Владимир Путин оценил работу волонтеров на форуме "Единой России". Глава государства оценил её как востребованную и важную.

Хочу пожелать, чтобы она не прерывалась, чтобы любые ваши инициативы реализовывались. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что волонтёрство может стать полем для самореализации и даже смыслом жизни, ведь волонтёры часто помогают тем людям, которых даже не знают.

Ранее мы писали, что Мишустин ждет от министерств предложений по нормализации цен на продукты.

Видео: ВК/ЕДИНАЯ РОССИЯ