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Путин оценил работу волонтеров на форуме "Единой России"

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Он подчеркнул, что волонтёрство может стать полем для самореализации.

Президент России Владимир Путин оценил работу волонтеров на форуме "Единой России". Глава государства оценил её как востребованную и важную.

Хочу пожелать, чтобы она не прерывалась, чтобы любые ваши инициативы реализовывались.

Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что волонтёрство может стать полем для самореализации и даже смыслом жизни, ведь волонтёры часто помогают тем людям, которых даже не знают.

Ранее мы писали, что Мишустин ждет от министерств предложений по нормализации цен на продукты.

Видео: ВК/ЕДИНАЯ РОССИЯ

Теги: волонтёрство, волонтеры, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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