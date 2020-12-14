С 9 января 2021 введут заградительную пошлину на семена подсолнечника и рапса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ждет от министерств предложений по нормализации цен на продукты. Они должны предоставить ему проекты нормативных документов, которые подготовят с целью недопущения роста цен на продовольствие.

Отметим, что среди мер, предпринятых правительством, введение с 9 января 2021 года заградительной пошлины на семена подсолнечника и рапса. Это привело к обсуждению в отрасли введения экспортной пошлины на пшеницу вместе с квотой на экспорт зерна.

Ранее Владимир Путин на закрытом совещании с правительством напомнил министрам, что народ есть макароны по-флотски, а не болоньезе. Кадры с заседания передал телеканал "Россия-24". Глава государства заявил, что цены на макаронные изделия увеличились почти на 10,5% и продолжают расти — как и на другие базовые продукты. Путин считает это недопустимым при объёме урожая в России.

Видео: Правительство России