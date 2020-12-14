Путин напомнил министрам, что народ есть макароны по-флотски

Причина роста цен на продукты — увеличение спроса.

Президент России Владимир Путин на закрытом совещании с правительством напомнил министрам, что народ есть макароны по-флотски, а не болоньезе. Кадры с заседания передал телеканал "Россия-24".

Глава государства заявил, что цены на макаронные изделия увеличились почти на 10,5% и продолжают расти — как и на другие базовые продукты. Путин считает это недопустимым при объёме урожая в России.

Наши граждане в большинстве своем, в Москве и в Петербурге – там, конечно, заказывают Болоньезе, – у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что макароны эти не итальянского производства, а отечественного.

Путин подчеркнул, что причина роста цен на продукты — увеличение спроса, на котором хотят заработать производители. Поэтому они поставляют продукцию за границу, подтягивая внутренние цены до общемировых. Президент заявил, что базовых продуктов достаточно для внутреннего потребления.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта.

Видео: Youtube/Россия 24