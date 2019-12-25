Он назвал показатель смертности от коронавируса одним из основных при оценке эффективности борьбы с пандемией COVID-19.

Президент России Владимир Путин оценил данные по смертности от коронавируса в России.

По его словам, количество летальных случаев на 100 тысяч населения в России в разы ниже, чем в других госудраствах.

В том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения. Владимир Путин, президент России

Он назвал показатель смертности от коронавируса одним из основных при оценке эффективности борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию.