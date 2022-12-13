Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе. Соответствующее заявление глава государства сделал в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.
Российский лидер отметил, что солдаты ВС РФ отдали жизнь за свою страну. Он также заявил, что от рук неонацистов и карателей погибли мирные граждане, старики, женщины и дети. Путин призвал собравшихся почтить память погибших минутой молчания.
Ранее Путин заявил, что западные элиты превратились в символ беспринципной лжи.
Видео: Послание к Федеральному собранию
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