Президент отметил, что солдаты ВС РФ отдали жизнь за свою страну.

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания по погибшим в Донбассе. Соответствующее заявление глава государства сделал в послании к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Российский лидер отметил, что солдаты ВС РФ отдали жизнь за свою страну. Он также заявил, что от рук неонацистов и карателей погибли мирные граждане, старики, женщины и дети. Путин призвал собравшихся почтить память погибших минутой молчания.

Ранее Путин заявил, что западные элиты превратились в символ беспринципной лжи.

Видео: Послание к Федеральному собранию