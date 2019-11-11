Владимир Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность. Об этом спикер рассказал во время заседания правительства страны.
Связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся
сказал глава России
Политик считает, что страна прошла пик мероприятий по модернизации военного вооружения. Чиновники заменили устаревшее оборудование, боевые машины, оружие. Благодаря государственным вложениям созданы производственные мощности, а на заводах работают высококвалифицированные специалисты.Теперь стране необходимо регулировать "ритмичное финансирование" в данном направлении.
Президент поручил чиновникам предоставить ему предложения по расширению участия оборонных корпораций в реализации национальных проектов.
Ранее Piter.tv писал о том, что Путин заявил о космодроме "Восточный": "Так и воруют".
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN_1
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