Россия прошла пик необходимой модернизации оружия и военной техники.

Владимир Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность. Об этом спикер рассказал во время заседания правительства страны.

Связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся сказал глава России

Политик считает, что страна прошла пик мероприятий по модернизации военного вооружения. Чиновники заменили устаревшее оборудование, боевые машины, оружие. Благодаря государственным вложениям созданы производственные мощности, а на заводах работают высококвалифицированные специалисты.Теперь стране необходимо регулировать "ритмичное финансирование" в данном направлении.

Президент поручил чиновникам предоставить ему предложения по расширению участия оборонных корпораций в реализации национальных проектов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин заявил о космодроме "Восточный": "Так и воруют".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN_1