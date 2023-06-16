Путин объяснил причину дефицита российского бюджета

Действующий дефицит российского бюджета вызван переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или как у нас говорят, влево по графику.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства подчеркнул, что правительство осознанно пошло на такой шаг для повышения темпов реализации государственных и региональных программ.
Ранее Путин заявил, что стране удалось сохранить ответственную и сбалансированную денежно-кредитную политику.
Видео: ПМЭФ-2023
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