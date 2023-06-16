Путин объяснил причину дефицита российского бюджета

Президент подчеркнул, что ситуация связана с переносом запланированных расходов на более ранние сроки.

Действующий дефицит российского бюджета вызван переносом запланированных расходов на более ранние сроки. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Есть небольшой текущий дефицит федерального бюджета, но он во многом связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, или как у нас говорят, влево по графику. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства подчеркнул, что правительство осознанно пошло на такой шаг для повышения темпов реализации государственных и региональных программ.

Ранее Путин заявил, что стране удалось сохранить ответственную и сбалансированную денежно-кредитную политику.

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