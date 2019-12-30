Они должны успеть подать документы до 31 декабря 2020 года.

Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет. Семьям с небольшими доходами нужно успеть подать заявление до 31 декабря. В этом случае среднедушевой доход на каждого не может превышать одного прожиточного минимума.

Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года напомнил президент РФ

Если условие будет соблюдено, то семья может рассчитывать на надбавку в 5,5 тысяч рублей ежемесячно. Начисления должны пойти уже с 1 января 2021 года. В связи с этим к июлю 2020 года чиновники уже подготовят нормативную базу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента.

Фото: Piter.tv

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