Владимир Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Советом безопасности

Встречу провели накануне телефонного разговора Путина и турецкого президента Эрдогана.

Президент России Владимир Путин провел оперативную встречу с постоянными членами Совбеза 21 февраля. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Политики обсудили насущные темы о социально-экономическом развитии страны и ситуацию вокруг Идлиба накануне телефонного разговора Путина и турецкого президента Эрдогана.

В совещании участвовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие.

Ранее мы рассказывали, что Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии.