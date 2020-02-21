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Владимир Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Советом безопасности

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Встречу провели накануне телефонного разговора Путина и турецкого президента Эрдогана.

Президент России Владимир Путин провел оперативную встречу с постоянными членами Совбеза 21 февраля. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Политики обсудили насущные темы о социально-экономическом развитии страны и ситуацию вокруг Идлиба накануне телефонного разговора Путина и турецкого президента Эрдогана.

В совещании участвовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие.

Ранее мы рассказывали, что Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии.

Теги: владимир путин, идлиб, совбез
Категории: Лента новостей, Новости России,

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