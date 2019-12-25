Глава РФ принял в Кремле Михаила Полубояринова.

Российский президент Владимир Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление пассажиропотока. В Кремле глава государства провел рабочую встречу с Михаилом Полубояриновым. Политик отметил, что авиакомпания в целом восстанавливается от пандемии, но количество перевозимых пассажиров все еще меньше показателей 2019 года.

Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году. Владимир Путин, президент РФ

Полубояринов уточнил, что темпы восстановления глобального рынка низкие. При этом российский внутренний рынок является лидером по восстановлению авиаперевозок. Вернуться к показателям 2019 года авиакомпании смогут только к 2023 году. Сейчас усилия руководства идут на то, чтобы минимизировать потери и самостоятельно закрывать все необходимые финансовые потребности без привлечения федерального финансирования.

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