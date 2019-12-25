Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Глава государства разочаровался отсутствием положительной динамики по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, глава государства разочаровался отсутствием положительной динамики по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе, так как Украина не выполняет ни парижские, ни минские договорённости.

Что касается Ливии, то была высказана точка зрения "с акцентом на безальтернативность мирного урегулирования" в данном государстве.

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