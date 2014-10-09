Путин обсудил с Шульгиновым подготовку к отопительному сезону

Глава государства подчеркнул рост объема поставок нефти на экспорт.

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Минэнерго Николаем Шульгиновым подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с главой ведомства Путин высказался об итогах работы в сфере производства нефти и электроэнергии за первое полугодие. По его словам, в стране за первые четыре месяца было снижение производства нефтепродуктов, однако ситуация изменилась, а показатель вырос примерно на 5%.

Путин также подчеркнул рост объема поставок нефти на экспорт.

Ранее Шульгинов заявил, что Минэнерго решило вопрос с обеспечением Калининграда топливом.

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