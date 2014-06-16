Путин обсудил с Белоусовым работу над проектом о технологической политике

Вице-премьер оценил ход работы над законопроектом.

Глава государства Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером страны Андреем Белоусовым попросил чиновника не сдвигать сроки работы над законопроектом о технологической политике. Речь идет о документе под названием "Концепция технологического развития", который федеральное правительство в мае 2023 года приняло и начало разрабатывать. Кабинет министров намерен закрепить основные идеи из этого документа. На встрече с главой государства Андрей Белоусов рассказал о ходе работы над законопроектом.

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