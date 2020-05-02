Путин обратится к россиянам 9 мая от Вечного огня

Такой информацией поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стало известно, что президент России Владимир Путин обратится к россиянам 9 мая. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у главы государства 9 мая запланировано посещение Вечного огня, где он возложит цветы и обратиться к россиянам.

Высказывание появилось в анонсе предстоящей телепрограммы "Москва. Кремль. Путин", который разместил на своей странице в соцсети Instagram журналист и автор программы Павел Зарубин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли усилены меры по уходом за здоровьем Владимира Путина после того, как премьер-министр Михаил Мишустин объявил о своем положительном тесте на коронавирус. В первомайском анонсе телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" Дмитрий Песков заявил о том, что охрана в общем и охрана здоровья в частности президента РФ находится на максимальном уровне.

Видео: Павел Зарубин / Instagram

Фото: Global Look Press