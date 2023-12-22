Путин обратился к россиянам после обнародования официальных итогов выборов

Глава РФ поблагодарил граждан, которые пришли проголосовать.

Российский президент Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам после того, как ЦИК РФ обнародовал официальные итоги голосования. Ролик опубликован на официальном сайте администрации. Глава государства подчеркнул, что проведенная кампания оказалась напряженной и крайне ответственной, так как по большому счету страна выбирала для себя путь, по которому пойдет дальше, будущее детей. Политик подчеркнул, что поддержка соотечественников оказывается для него важнее победы. Лидер РФ пообещал сделать все от него зависящее, чтобы оправдать оказанное населением доверие.

И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы. Еще раз благодарю всех, кто принял участие, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании от 21 марта публично озвучила официальные результаты голосования. Установлено, что кандидат на должность лидера страны Владимир Путин набрал 87,28% поддержки, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка избирателей составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории РФ.

Путин призвал ФСБ не забывать о предателях, участвующих в ДРГ.

Фото и видео: Kremlin.ru