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Путин обратился к работникам "Газпрома" по случаю 30-летия компании

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Президент отметил, что компания выступает глобальным лидером по запасам, добыче и поставкам природного газа в стране.

В пятницу, 17 февраля, президент РФ Владимир Путин обратился по видеосвязи к сотрудникам "Газпрома" с поздравлением по случаю 30-летия компании. Глава государства подчеркнул, что штат организации состоит из высококлассных профессионалов, которыми гордится страна. 

Также Путин отметил, что "Газпром" является одной из ведущих российский компаний и глобальным лидером по запасам, добыче и поставкам природного газа.

Я рад поздравить с этой значимой датой всех вас, всех работников "Газпрома".  А это без малого полмиллиона человек, более 490 тысяч: рабочие, инженеры, геологи, буровики, строители, представители десятков других профессий. Специалисты действительно высшего класса, которыми гордится вся страна.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее в Кремле оценили шансы встречи Путина и Байдена в Минске.

Видео: Telegram / СМОТРИ

 

Теги: владимир путин, газпром
Категории: Лента новостей, Новости России,

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