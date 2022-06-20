Путин обратил внимание на высокий уровень безработицы в Мурманской области

Президент РФ Владимир Путин отметил во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, что ситуация с безработицей в регионе удовлетворительная. При этом, показатель все равно выше, чем в среднем по стране, подчеркнул глава государства.
В ответ глава региона объяснил, что такие показатели по безработицы считаются традиционными для Мурманской области: всего там насчитывается около 5 тыс. безработных при 27 тыс. вакансиях. Работы по улучшению ситуации ведутся, заверил Чибис.
Мы сейчас перестраиваем работу службы занятости для того, чтобы индивидуально в том числе дообучить человека и его взять на работу.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области
Ранее мы сообщили о том, что Путин отметил успехи Минобороны РФ в строительстве военных городков.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все