Путин обратил внимание на высокий уровень безработицы в Мурманской области

Как объяснил губернатор региона Андрей Чибис, такая статистика традиционна.

Президент РФ Владимир Путин отметил во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, что ситуация с безработицей в регионе удовлетворительная. При этом, показатель все равно выше, чем в среднем по стране, подчеркнул глава государства.

В ответ глава региона объяснил, что такие показатели по безработицы считаются традиционными для Мурманской области: всего там насчитывается около 5 тыс. безработных при 27 тыс. вакансиях. Работы по улучшению ситуации ведутся, заверил Чибис.

Мы сейчас перестраиваем работу службы занятости для того, чтобы индивидуально в том числе дообучить человека и его взять на работу. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Ранее мы сообщили о том, что Путин отметил успехи Минобороны РФ в строительстве военных городков.

Видео: kremlin.ru