Путин отметил успехи Минобороны РФ в строительстве военных городков

По мнению президента, ведомство выполняет свою работу в этой части "достаточно эффективно".

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил работу Минобороны страны в части строительства военных городков. Этот аспект глава государства затронул во время рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, которая транслировалась в эфире "Россия 24".

Как отметил российский лидер, МО проводит строительство "достаточно эффективно".

Чибис в свою очередь рассказал главе государства, что первый этап программы реновации закрытых административно-территориальных образований в Мурманской области стартовал еще в 2021 году. Сейчас работу будут вести с помощью средств из региональной казны.

Ранее Путин посоветовал главе Мурманской области расширить программу соцвыплат за рождение первенца.

Видео: kremlin.ru