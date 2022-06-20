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Путин отметил успехи Минобороны РФ в строительстве военных городков

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По мнению президента, ведомство выполняет свою работу в этой части "достаточно эффективно".

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил работу Минобороны страны в части строительства военных городков.  Этот аспект глава государства затронул во время рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, которая транслировалась в эфире  "Россия 24".

Как отметил российский лидер, МО проводит строительство "достаточно эффективно".

Чибис в свою очередь рассказал главе государства, что первый этап программы реновации закрытых административно-территориальных образований в Мурманской области стартовал еще  в 2021 году. Сейчас работу будут вести с помощью средств из  региональной казны. 

Ранее Путин посоветовал главе Мурманской области расширить программу соцвыплат за рождение первенца.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, военные городки, мо рф, россия
Категории: Видео, Лента новостей, Новости России,

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