Путин посоветовал главе Мурманской области расширить программу соцвыплат за рождение первенца

Как отметил глава государства, мера в регионе также должна распространяться и на матерей старше 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В ходе разговора с региональным руководителем, глава государства призвал расширить программу соцвыплат для матерей при рождении первенца. Встречу показали в эфире телеканала "Россия 24".

Чибис сообщил президенту условия регионального проекта "Зарплата мамы". Как выяснилось, на денежное вознаграждение при рождении первенца могут рассчитывать только женщины моложе 30 лет.

А если женщина рожает после 30 лет, почему ей не платят? Какая разница?.. Просто тех, кто рожает после 30, гораздо меньше, чем тех, кто до 30-ти, поэтому разница будет небольшая. Владимир Путин, президент РФ

Андрей Чибис обязался выполнить поручение руководителя.

Ранее эксперты прокомментировали слова Путина на ПМЭФ о развитии промышленности.

Видео: kremlin.ru