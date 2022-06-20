  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:18
123
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин посоветовал главе Мурманской области расширить программу соцвыплат за рождение первенца

0 0

Как отметил глава государства, мера в регионе также должна распространяться и на матерей старше 30 лет.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В ходе разговора с региональным руководителем, глава государства призвал расширить программу соцвыплат для матерей при рождении первенца. Встречу показали в эфире телеканала  "Россия 24".

Чибис сообщил президенту условия регионального проекта "Зарплата мамы". Как выяснилось, на денежное вознаграждение при рождении первенца могут рассчитывать только женщины моложе 30 лет.

А если женщина рожает после 30 лет, почему ей не платят? Какая разница?.. Просто тех, кто рожает после 30, гораздо меньше, чем тех, кто до 30-ти, поэтому разница будет небольшая.

Владимир Путин, президент РФ

Андрей Чибис обязался выполнить поручение руководителя. 

Ранее эксперты прокомментировали слова Путина на ПМЭФ о развитии промышленности.

Видео: kremlin.ru

Теги: андрей чибис, владимир путин, внутренняя политика, мурманская область
Категории: Лента новостей, Видео, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии