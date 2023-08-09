Путин обещал обеспечить работой строителей, занятых на "Восточном полигоне"

Российский президент Владимир Путин пообещал обеспечить фронт работ для работников строительной отрасли, которые заняты на проекте "Восточный полигон". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на профильном заседании по вопросам развития экономической отрасли страны.
Реакцию вы слышали нашу, попробуем обеспечить вам фронт работ так, чтобы это было стабильно и без опасений того, что что-то подвиснет, понимаю.
Владимир Путин, президент РФ
Глава "Донстроя" пожаловалась Путину на низкую квалификацию строителей.
Фото и видео: Kremlin.ru
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