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Путин обещал обеспечить работой строителей, занятых на "Восточном полигоне"

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Глава РФ провел совещания по строительной отрасли.

Российский президент Владимир Путин пообещал обеспечить фронт работ для работников строительной отрасли, которые заняты на проекте "Восточный полигон". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на профильном заседании по вопросам развития экономической отрасли страны.

Реакцию вы слышали нашу, попробуем обеспечить вам фронт работ так, чтобы это было стабильно и без опасений того, что что-то подвиснет, понимаю.

Владимир Путин, президент РФ

Глава "Донстроя" пожаловалась Путину на низкую квалификацию строителей.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, восточный полигон, строительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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