Путин: объем финансирования ФАПов будет увеличиваться

Глава России рассказал о приоритете по работе над системой здравоохранения страны.

Российский президент Владимир Путин заявил, что объем финансирования ФАПов будет увеличиваться. Соответствующей информацией глава государства поделился в рамках правительственного совещания, выступая на торжественной церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах страны. Политик принял участие в мероприятии по видеосвязи. Он напомнил коллегам о том, что одним из ключевых и фундаментальных приоритетов властей является вопрос обеспечения сохранности здоровья граждан на всех уровнях: от фундаментальных направлений нашей деятельности. Причем на всех уровнях: от муниципалитета до федерального уровня.

Это и высокотехнологичные федеральные центры и ФАПы. За последние годы мы постоянно увеличиваем объем финансирования на эти цели, и он будет увеличиваться в ближайший год. Владимир Путин, президент России

Российский министр по здравоохранению Михаил Мурашко добавил на заседании, что по стране планируется открыть еще девять тысяч объектов в ближайшие годы. Чиновник добавил, что эти объекты открываются практически каждую неделю, что сказывается на укреплении системы. В частности, Мурашко напомнил о работе нового федерального центра "Медицина катастроф", в рамках которого реализуется программа санитарной авиации.

В Петербурге в этом году проведут модернизацию более 80 поликлиник.

Фото и видео: Kremlin.ru

