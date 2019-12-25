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Путин: немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета
Сегодня, 10:17
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Путин: немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета

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По словам главы государства, это происходит в связи с перекрытием поставок российского газа.

Немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых.

По словам главы государства, это происходит в связи с перекрытием поставок российского газа. Президент напомнил, что Польша закрыла газопровод "Ямал – Европа", который идет в Германию, а Украина "взяла и закрыла одну из систем".

Из Европы деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? – суверенитета.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия слезает с технологической иглы Запада.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, вооруженные силы украины, германия, президент россии, суверенитет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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