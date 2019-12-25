Путин: немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета

Немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых.
По словам главы государства, это происходит в связи с перекрытием поставок российского газа. Президент напомнил, что Польша закрыла газопровод "Ямал – Европа", который идет в Германию, а Украина "взяла и закрыла одну из систем".
Из Европы деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? – суверенитета.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что Россия слезает с технологической иглы Запада.
Фото: kremlin.ru
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