По словам главы государства, это происходит в связи с перекрытием поставок российского газа.

Немцы согласны помогать ВСУ, потому что у ФРГ нет суверенитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на III Конгрессе молодых ученых.

По словам главы государства, это происходит в связи с перекрытием поставок российского газа. Президент напомнил, что Польша закрыла газопровод "Ямал – Европа", который идет в Германию, а Украина "взяла и закрыла одну из систем".

Из Европы деньги получают в том числе на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты. А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? – суверенитета. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия слезает с технологической иглы Запада.

Фото: kremlin.ru