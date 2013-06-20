Путин: нельзя терять в ДТП столько людей, как при военных действиях

Глава РФ напомнил о национальной задаче по снижению смертности на дорогах.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что нельзя терять в ДТП столько людей, как при военных действиях. Такой позицией глава государства поделился на рабочей встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в Кремле. Политик призвал ответственного чиновника добиться сокращения смертности на трассах. Хуснуллин доложил начальнику о работе над реализацией национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. Нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера страны, снижение смертности в автомобильных авариях является следствием комплексной работы и сотрудников МВД, и дорожных служб.

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Фото: Kremlin.ru

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