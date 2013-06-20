Путин: избыточные требования в строительстве душат отрасль

Российский президент Владимир Путин считает, что избыточные требования в строительстве душат отрасль. Такое заявление глава государства сделал во время рабочей встречи в Кремле с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, который курирует вопросы строительства. Чиновник упомянул при политике о работе с санитарными нормами и правилами. Уже сейчас власти упростили и сделали дешевле процесс подключения и переноса коммуникаций.
Мы поправили сложный закон по приаэродромной территории, особенно это касалось Московского региона, и все крупные города-миллионники поправили, нашли компромиссное решение.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Путин напомнил коллеге о том, что в стране действует такое понятие как "СНиПы-хрипы", которое олицетворяет излишние этапы работы. Он уверен, что фраза стала крылатой у российских строителей из-за избыточных требований к проведению работ.
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Фото: Kremlin.ru
Видео: YouTube / Россия 24
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