Путин: избыточные требования в строительстве душат отрасль

Глава РФ принял в Москве вице-премьера Марата Хуснуллина.

Российский президент Владимир Путин считает, что избыточные требования в строительстве душат отрасль. Такое заявление глава государства сделал во время рабочей встречи в Кремле с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, который курирует вопросы строительства. Чиновник упомянул при политике о работе с санитарными нормами и правилами. Уже сейчас власти упростили и сделали дешевле процесс подключения и переноса коммуникаций.

Мы поправили сложный закон по приаэродромной территории, особенно это касалось Московского региона, и все крупные города-миллионники поправили, нашли компромиссное решение. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Путин напомнил коллеге о том, что в стране действует такое понятие как "СНиПы-хрипы", которое олицетворяет излишние этапы работы. Он уверен, что фраза стала крылатой у российских строителей из-за избыточных требований к проведению работ.

Россияне рассказали о готовности переехать в новые города Сибири.

Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24