Россияне рассказали о готовности переехать в новые города Сибири

Около трети респондентов желают переехать, если им будет гарантирована высокая зарплата и рабочие места.

Граждане РФ готовы осуществить переезд в новые города Сибири, если им будет гарантированы рабочие места и высокая заработная плата. Это следует из результатов опроса, опубликованных агентством "РИА Новости". В исследовании приняли участие более одной тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Около трети респондентов выразили готовность переехать в сибирские города за гарантированную работу и зарплату в два-три раза выше имеющейся. Около 12 процентов согласны на переселение в случае выплаты "подъемных" в один миллион рублей, а 11 процентов рассчитывают на комфортные условия жизни и развитую инфраструктуру нового места жительства.

Без каких-либо условий переезжать в новые города готовы семь процентов респондентов по стране. Среди жителей Сибири их доля оценивается в 16 процентов. Более половины опрошенных не хотят жить в новых городах. Большинство ответивших так проживают в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Противники переселения в Сибирь отметили слишком холодный сибирский климат, неудобное географическое расположение региона, а также нежелание покидать нынешнее место проживания.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу ранее рассказал о строительстве новых городов в Сибири. По его мнению, новые населенные пункты в этой части страны могут быть возведены между Братском и Красноярском, а также рядом с Канском и Лесосибирском.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил отдельным ведомствам проработать вопрос увеличения адресной поддержки россиян по оплате ЖКУ.

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