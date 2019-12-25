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Путин не смог назвать сроки снятия ограничений из-за коронавируса
Сегодня, 16:52
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matveyvn

Путин не смог назвать сроки снятия ограничений из-за коронавируса

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Он считает, что это зависит и от других стран тоже.

Президент России Владимир Путин заявил, что пока тяжело сказать, когда начнётся снятие ограничений из-за коронавируса в России.

По словам главы государства, сейчас РФ и многие другие государства начинают думать о выходе из режима ограничений.

Однако пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы.

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что не только от РФ, но и от других стран зависит тот факт, когда откроются направления для международных поездок.

Ранее Путин призвал не перегибать палку с ограничениями.

Теги: коронавирус, путин, режим самоизоляции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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