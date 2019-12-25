Путин не смог назвать сроки снятия ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что пока тяжело сказать, когда начнётся снятие ограничений из-за коронавируса в России.
По словам главы государства, сейчас РФ и многие другие государства начинают думать о выходе из режима ограничений.
Однако пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что не только от РФ, но и от других стран зависит тот факт, когда откроются направления для международных поездок.
Ранее Путин призвал не перегибать палку с ограничениями.
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