Путин не планирует переговоры с Чехией из-за обострения отношений с Прагой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава России не планирует переговоров с чешским руководством на фоне обострения отношений.

Президент России Владимир Путин не планирует переговоры с Чехией в связи с обострением отношений с этой страной. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль считает поведение Праги безосновательным и разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. По словам Пескова, решение Чехии лишено смысла. Он отметил, что обвинения чешской стороны не поддаются пониманию или анализу.

Песков заявил, что Кремль не анализировал заявление чешской стороны о причастности к инциденту в Врбетице в 2014 году граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. По его словам, это "совершенно абсурдные обвинения". Он также ответил, что факт пересечения этими гражданами границы проверяться не будет.

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Фото: kremlin.ru