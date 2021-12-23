Путин назвал "золотой серединой" нынешнюю политику финансовых властей России

Он сказал, что в ближайшее время необходимо обеспечить рост выше мировых 3-4%.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции назвал "золотой серединой" нынешнюю политику финансовых властей России. Он подчеркнул, что объемы кредитования не падают на фоне роста ключевой ставки Центробанка.

Полагаю, что, в принципе, мы находим "золотую середину". Почему? Здесь от повышения ставок существуют какие угрозы? Это ограничения роста. Нам нужно обеспечить рост выше мировых 3-4% в ближайшее время, даже 4,4-4,5%. Владимир Путин, президент России

Путин сказал, что повышение ставок эти возможности уменьшает. Однако не видно, что объемы кредитования стали падать, растут при этом и возможности банковской системы.

На пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что ФРС придется что-то делать для замедления инфляции в США.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина