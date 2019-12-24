Глава России уверен, что проект окупится.

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи. Президент поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта. Об этом сообщили в "ТАССе".

Внимание обращено на участок, который располагается от Геленджика до Джубги. Условия там сложные, так как дорога идет в предгорье. Направлением пользуется от 4 до 5 млн человек каждое лето. Многие из туристов с удовольствие поехали бы посмотреть Сочи, но не решаются на это из-за труднодоступности. Путь идет через серпантин.

Путин заметил, что в Европе давно пришли к тому, что следует отодвигать железные и автодороги от побережья. Для России эта задача станет стратегической, поэтом профильному ведомству следует просчитать стоимость проекта. Глава страны уверен, что перенос железнодорожных путей станет окупаемым.

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