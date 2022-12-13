Президент России Владимир Путин назвал создание новых рабочих мест самым эффективным способом поддержать демографию. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Глава региона, доложив о показателях по строительству жилья в регионе, заметил, что это самый эффективный способ стимулирования рождаемости. Президент отметил, что создание новых рабочих мест и развитие экономики могут стать эффективным способом стимулирования рождаемости.
Ранее Путин похвалил Приморье за темпы социально-экономического развития.
Видео: kremlin.ru
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