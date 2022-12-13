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Путин назвал создание новых рабочих мест самым эффективным способом поддержать демографию

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Также президент заявил о необходимости развивать экономику.

Президент России Владимир Путин назвал создание новых рабочих мест самым эффективным способом поддержать демографию. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава региона, доложив о показателях по строительству жилья в регионе, заметил, что это самый эффективный способ стимулирования рождаемости. Президент отметил, что создание новых рабочих мест и развитие экономики могут стать эффективным способом стимулирования рождаемости.

Ранее Путин похвалил Приморье за темпы социально-экономического развития.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, демография, президент россии, рабочие места
Категории: Лента новостей, Новости России,

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