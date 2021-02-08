Заявление он сделал на заседании Совета по науке и образованию.

Президент Владимир Путин назвал создание Россией трёх вакцин от COVID-19 крупным успехом. Он заявил, что в сфере разработки вакцин наша страна является лидером.

Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса. Владимир Путин, президент России

Заявление он сделал на заседании Совета по науке и образованию. По словам главы государства, РФ — единственная страна, у которой есть уже три разработанных препарата против новой коронавирусной инфекции.

Ранее в Чехии понадеялись на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

Видео: kremlin.ru