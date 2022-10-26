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Путин назвал слухи о мобилизации информацинной атакой
Сегодня, 12:27
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Путин назвал слухи о мобилизации информацинной атакой

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Президент подчеркнул, что никаких планов по дополнительному призыву в стране нет.

Слухи о мобилизации в РФ являются информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Такое заявление президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации.

Владимир Путин, глава государства

По словам российского лидера, вбросы о возможной мобилизации разгоняются противником в попытке оказать влияние на народное  голосование.

Ранее в Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информацию о планах провести подобные мероприятия распространяют для дестабилизации обстановки в стране.

Постоянный представитель при ООН Василий Небензя также сообщал, что Россия сейчас не нуждается в мобилизации граждан. 

Фото: сайт Кремля

Теги: информационная атака, мобилизация в россии, слухи о мобилизации
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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