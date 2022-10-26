Путин назвал слухи о мобилизации информацинной атакой

Слухи о мобилизации в РФ являются информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Такое заявление президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации.
Владимир Путин, глава государства
По словам российского лидера, вбросы о возможной мобилизации разгоняются противником в попытке оказать влияние на народное голосование.
Ранее в Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информацию о планах провести подобные мероприятия распространяют для дестабилизации обстановки в стране.
Постоянный представитель при ООН Василий Небензя также сообщал, что Россия сейчас не нуждается в мобилизации граждан.
Фото: сайт Кремля
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