Путин назвал слухи о мобилизации информацинной атакой

Президент подчеркнул, что никаких планов по дополнительному призыву в стране нет.

Слухи о мобилизации в РФ являются информационной атакой в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Такое заявление президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Владимир Путин, глава государства

По словам российского лидера, вбросы о возможной мобилизации разгоняются противником в попытке оказать влияние на народное голосование.

Ранее в Кремле опровергли слухи о новой волне мобилизации в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информацию о планах провести подобные мероприятия распространяют для дестабилизации обстановки в стране.

Постоянный представитель при ООН Василий Небензя также сообщал, что Россия сейчас не нуждается в мобилизации граждан.

Фото: сайт Кремля