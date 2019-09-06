Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Также президент считает Камчатку "нашим бриллиантом".

Президент России Владимир Путин назвал Камчатку "нашим бриллиантом" и сказал, что не видел ничего более красивого в мире. Об этом сообщило ТАСС.

Так он прокомментировал выступление основателя единственного в России музея вулканов "Вулканариум" на Камчатке Сергея Самойленко. Директор музея рассказал о социальных мероприятиях, которые проходят в музее, в том числе о бесплатных занятиях для детей. А при социальной миссии "рентабельность становится сложной", поэтому музею нужна федеральная поддержка, например, в части аренды.

Владимир Путин отметило, что сейчас профильные ведомства готовят перечень направлений деятельности в этой сфере, которые будут получить особую поддержку. Президент пообещал не забыть и про этот музей.

В июле на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана.

Видео: YouTube/ Вулканариум Камчатка,Timelab Pro