В ночь на 5 июля на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Сопка извергается каждые три-пять лет. Последнее крупное извержение было в 2015 году.

В ночь на 5 июля (вечер 4 июля мск) на Камчатке начало извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии – Ключевского. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Сопка извергается каждые три-пять лет. Последнее крупное извержение было в 2015 году.

В ночь на пятницу (вечер четверга мск) была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 градусов Цельсия. Над кромкой его кратера поднимаются на высоту до 200 метров вулканические бомбы. Алексей Озеров, директор института

Пепловых выбросов пока что нет, но ожидаются пепловые шлейфы, опасные для авиации. Также в ночные часы над кратером видно свечение.

Высота вулкана Ключевский составляет 4,75 тысячи метров. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи - находится в 30 километрах.

Два дня назад вблизи Сицилии активизировался вулкан: есть пострадавшие.