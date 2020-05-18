Глава государства рассказал, что ознакомился с жалобами местных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане. По его словам, количество смертей оказалось высоким, потому что граждане поздно обращаются к врачам и занимаются самолечением. Об этом пишет ТАСС.

Президент пообещал, что Дагестан получит всю необходимую поддержку для борьбы с пандемией коронавируса. Путин призвал местные власти максимально быстро решить проблемы с дефицитом оборудования, врачей и тестов.

Глава государства рассказал, что ознакомился с жалобами местных жителей. Они рассказывают, что в регионе не всегда можно получить оперативную медицинскую помощь. Владимир Путина.

Ранее Мишустин объявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений.

Видео: Instagram / ruslan__kurban