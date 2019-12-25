Путин назвал преувеличенными переживания по поводу демократии

Глава РФ рассказал о разном понимании с Западом термина демократия.

Российский президент Владимир Путин назвал преувеличенными переживания Запада по поводу демократии в РФ. Об этом политик рассказал модератору на пленарном заседании "Российской энергетической недели". Гость мероприятия напомнил, что демократия в мире понимается по-разному. В это понятие входит и свобода слова, свобода массовых мероприятий, вероисповедания и другие аспекты.

Переживания о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены… Не беспокойтесь о нас, подумайте лучше о себе, что у вас там происходит. Во-первых, я не помню, когда я говорил, что Россия не готова к полноценной демократии Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ уточнил у американской журналистки о том, являются ли свободой те моменты, когда в Европе и США протестующих начинают разгонять резиновыми пулями и слезоточивым газом. По мнению Владимира Путина, это не очень похоже не свободу.

Путин заявил о подготовке Нуланд его будущих контактов с Байденом.

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