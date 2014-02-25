Путин назвал один из приоритетов СВР

Глава России рассказал о том, что должны делать разведчики.

Российский президент Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение данных, которые будут способствовать развитию промышленности и технологий, а также укрепления оборонного потенциала государства в условиях западного санкционного давления. Соответствующее заявление глава РФ сделал в рамках обращения к сотрудникам отечественной разведки.

Мы с вами это хорошо знаем, Советский Союз, да даже и до Советского Союза страна постоянно жила в условиях этих санкций. Так или иначе, всегда нас пытались сдерживать. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что под пристальным вниманием СВР России должна находиться глобальная экономика и финансовый сектор. Он призвал российских разведчиков изучать политическую конъюнктуру и основные тенденции на мировых рынках, анализировать и просчитывать просчитывать возможные последствия принимаемых шагов и решений, которые могут затронуть национальные интересы страны, бизнеса и международных проектов.

Путин: у России много единомышленников, но они боятся сказать об этом вслух.

Фото и видео: Kremlin.ru