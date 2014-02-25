Путин: у России много единомышленников, но они боятся сказать об этом вслух

Президент РФ заметил, что много стран "бояться поднять голову" из-за догматизма Запада.

Российский президент Владимир Путин считает, что у России много единомышленников, но сейчас они боятся сказать об этом вслух. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего обращения к отечественным разведчикам, выступая на мероприятии по случаю столетия с момента формирования Службы внешней разведки. Политик уверен в том, что в мире есть много стран, которые хотят идти собственной дорогой, но боятся "поднять головы".

Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада. Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников. Владимир Путин, президент РФ

Президент России уточнил, что дружественные страны-единомышленники говорят и думают с Москвой примерно в одинаковом режиме.

Путин: Запад цинично использует миллионы украинцев как расходный материал.

Фото и видео: Kremlin.ru