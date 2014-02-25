Путин: Запад цинично использует миллионы украинцев как расходный материал

Глава РФ раскритиковал модель развития коллективного Запада.

Западные страны цинично используют миллионы украинцев как расходный материал. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин во время выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки. Политик принял участие в торжественном мероприятии по случаю столетнего юбилея с момента формирования отечественной разведки. Политик напомнил о желании противников одержать победу в геополитических играх и сдержать развитие России.

Их модели либерального глобализма нет альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ считает, что на самом деле западная модель является модернизированной версией неоколониализма или "миром по-американски", для избранных. Владимир Путин уверен в том, что права остальных там попираются. В качестве примера президент России напомнил о судьбе стран Ближнего Востока и их народов, а также других регионов. По мнению главы, тоже самое сейчас коллективный Запад делает с украинскими гражданами.

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Фото и видео: Kremlin.ru