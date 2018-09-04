Макрон допустил возможность новых контактов с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность новых контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.
По словам французского лидера, он всегда вел переговоры с российским коллегой прозрачно и в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон отметил, что нужно вести диалог каждый раз, когда можно решить значимые вопросы в короткий срок.
Каждый раз, когда ситуация будет оправданной, я не исключаю, что буду это делать.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Ранее Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма.
Видео: YouTube / FRANCE 24
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