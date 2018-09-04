Макрон допустил возможность новых контактов с Путиным

Он считает, что нужно вести диалог каждый раз, когда можно решить значимые вопросы в короткий срок.

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность новых контактов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

По словам французского лидера, он всегда вел переговоры с российским коллегой прозрачно и в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон отметил, что нужно вести диалог каждый раз, когда можно решить значимые вопросы в короткий срок.

Каждый раз, когда ситуация будет оправданной, я не исключаю, что буду это делать. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма.

Видео: YouTube / FRANCE 24