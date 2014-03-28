Президент России Владимир Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов. Заявление он сделал на встрече с руководителями фракций в Государственной думе.
Приватизация по модели 1990-х годов неприемлема.
Владимир Путин, президент России
Глава государства подчеркнул, что новая приватизация, если она будет объявлена, должна улучшать структуру экономики.
Ранее мы писали, что Госдума в эту сессию намерена завершить работу по реализации поправок к конституции. Об этом Вячеслав Володин сообщил на видеоконференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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