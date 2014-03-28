Новая приватизация, если она будет объявлена, должна улучшать структуру экономики.

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов. Заявление он сделал на встрече с руководителями фракций в Государственной думе.

Приватизация по модели 1990-х годов неприемлема. Владимир Путин, президент России

Глава государства подчеркнул, что новая приватизация, если она будет объявлена, должна улучшать структуру экономики.

Ранее мы писали, что Госдума в эту сессию намерена завершить работу по реализации поправок к конституции. Об этом Вячеслав Володин сообщил на видеоконференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.