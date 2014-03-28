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Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов
Сегодня, 11:48
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matveyvn

Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов

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Новая приватизация, если она будет объявлена, должна улучшать структуру экономики.

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемой приватизацию по модели 1990-х годов. Заявление он сделал на встрече с руководителями фракций в Государственной думе.

Приватизация по модели 1990-х годов неприемлема.

Владимир Путин, президент России

Глава государства подчеркнул, что новая приватизация, если она будет объявлена, должна улучшать структуру экономики.

Ранее мы писали, что Госдума в эту сессию намерена завершить работу по реализации поправок к конституции. Об этом Вячеслав Володин сообщил на видеоконференции с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Теги: госдума, приватизация, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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