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Путин назвал необходимой всеобщую вакцинацию от COVID-19

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Именно она должна создать такой общенациональный популяционный иммунитет.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо провести всеобщую вакцинацию от COVID-19. Ситуацию с пандемией глава государства прокомментировал во время ежегодной пресс-конференции.

Президент считает, что после массовой вакцинации у россиян появится общенациональный популяционный иммунитет.

То же самое говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире

Владимир Путин.

Также глава государства отметил, что российская вакцина является эффективной и безопасной.

Ранее мы сообщали о том, что Путин не сделал прививку от коронавируса.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Теги: вакцинация от коронавируса, коронавирус, пресс конференция путин, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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