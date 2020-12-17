Путин назвал необходимой всеобщую вакцинацию от COVID-19

Именно она должна создать такой общенациональный популяционный иммунитет.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо провести всеобщую вакцинацию от COVID-19. Ситуацию с пандемией глава государства прокомментировал во время ежегодной пресс-конференции.

Президент считает, что после массовой вакцинации у россиян появится общенациональный популяционный иммунитет.

То же самое говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире Владимир Путин.

Также глава государства отметил, что российская вакцина является эффективной и безопасной.

Ранее мы сообщали о том, что Путин не сделал прививку от коронавируса.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина