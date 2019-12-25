Президент России Владимир Путин назвал нападение в Вене циничным и жестоким преступлением. Его слова приведены в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий.
Владимир Путин, президент России
Глава государства принёс соболезнования президенту и канцлеру Австрии в связи с терактом. Он предложил австрийским властям наращивать взаимодействие для совместной борьбы с терроризмом.
Ранее Ангела Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех. В результате атаки террористов в нескольких точках погибли четверо человек, есть тяжело пострадавшие. Канцлер также выразила соболезнования родным погибших. Она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Фото: pixabay.com
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