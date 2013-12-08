Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда

Президент назвал его выдающимся государственным деятелем и мыслителем.

Президент России Владимир Путин назвал идеи Евгения Примакова о мироустройстве востребованными как никогда. Об этом он заявил в приветствии участникам восьмого Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

По словам главы государства, идеи Примакова были основаны на глубоком анализе объективных процессов и научном прогнозе. Путин назвал его выдающимся государственным деятелем и мыслителем.

Президент выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными и содержательными, а также послужат поиску решений непростых проблем, стоящих перед международным сообществом.

Ранее Путин заявил, что ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию.

Видео: kremlin.ru