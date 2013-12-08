Путин назвал идеи Примакова о мироустройстве востребованными как никогда

Президент России Владимир Путин назвал идеи Евгения Примакова о мироустройстве востребованными как никогда. Об этом он заявил в приветствии участникам восьмого Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
По словам главы государства, идеи Примакова были основаны на глубоком анализе объективных процессов и научном прогнозе. Путин назвал его выдающимся государственным деятелем и мыслителем.
Президент выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными и содержательными, а также послужат поиску решений непростых проблем, стоящих перед международным сообществом.
Ранее Путин заявил, что ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию.
Видео: kremlin.ru
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