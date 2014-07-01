Путин: ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию

Президент отметил, что государство старается все необходимое для этого.

Сегодняшняя ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".

Глава государства отметил, что за нефте- и газодоллары можно закупать все, однако в таком случае "своего никогда ничего не будет". Он подчеркнул, что нынешняя ситуация подталкивает Россию в том числе к созданию собственной научной приборной базы. Также Путин отметил, что государство старается все необходимое для этого.

Ранее Путин заявил о необходимости наладить системную работу по развитию науки

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