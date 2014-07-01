Путин: надо наладить системную работу по развитию науки

Он также призвал выработать единые подходы к подготовке людей.

Президент России Владимир Путин заявил о необхоимости наладить системную работу по развитию науки по всей стране. Об этом он рассказал на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".

По словам главы государства, необходимо "не тотечно работать" и не собирать заместителей или руководителей учреждений. Он также призвал выработать единые подходы к подготовке людей, которые в этой сфере могут выполнять научную деятельность.

Ранее Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе.

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