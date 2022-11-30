Глава государства отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели.

Президент России Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года. Об этом он заявил на совещании с правительством.

Глава государства отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников. Он подчеркнул, что и эти регионы выполняют свои обязательства "не на сто процентов".

Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал главные задачи властей.

Видео: kremlin.ru