По его словам, нужно закрепить тенденции в определенных сферах.

Президент России Владимир Путин назвал главные задачи властей. Об этом он заявил на совещании с правительством.

По его словам, российские власти должны добиться выхода на реальный рост доходов, сокращения бедности и неравенства в стране. Глава государства подчеркнул, что по итогам третьего квартала 2022 года уровень бедности в России снизился на 10,5%, а рост доходов составил 12,8% за девять месяцев.

Повторю: важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Нам нужно добиться роста зарплат в экономике во всех ключевых отраслях. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что ожидает рекорд по жилищному строительству.

Видео: kremlin.ru