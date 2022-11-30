  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:42
187
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин: ожидаем рекорд по жилищному строительству

0 0

Глава РФ рассказал об объемах и темпах создания нового жилья.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что государство ожидает в 2022 году рекорд по жилищному строительству. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления по видеосвязи с коллегами из правительства. Мероприятие посвящено торжественной церемонии открытия социальных объектов инфраструктуры. Проекты реализовываются в рамках федеральных и региональных программ.

Мы постоянно тоже об этом говорим, надо из трущоб людей выселять, как я уже обращал внимание коллег.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о необходимости расселять жителей России из аварийного фонда.

Фото и видео: Правительство России

Теги: владимир путин, жилищное строительство, рекорд
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии