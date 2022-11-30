Путин: ожидаем рекорд по жилищному строительству

Глава РФ рассказал об объемах и темпах создания нового жилья.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что государство ожидает в 2022 году рекорд по жилищному строительству. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления по видеосвязи с коллегами из правительства. Мероприятие посвящено торжественной церемонии открытия социальных объектов инфраструктуры. Проекты реализовываются в рамках федеральных и региональных программ.

Мы постоянно тоже об этом говорим, надо из трущоб людей выселять, как я уже обращал внимание коллег. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о необходимости расселять жителей России из аварийного фонда.

Фото и видео: Правительство России